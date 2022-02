Calciomercato Juventus, via a costo zero | Scelta fatta

Terminato il calciomercato invernale, ora il focus è sui giocatori in scadenza a giugno che da oggi potrebbero firmare a zero per un’altra squadra

E’ stato un calciomercato invernale incredibile, come davvero non si vedeva da anni. E a sorpresa, considerato il periodo di grande crisi – non solo a causa della pandemia – che sta vivendo tutto il sistema calcio. La finestra cosiddetta ‘di riparazione’ si è chiusa ieri, ma in realtà il mercato è sempre aperto. Più che mai quello dei prossimi svincolati, che da oggi potrebbero firmare a zero con un’altra squadra.

In casa Juventus ce ne sono di diversi, Paulo Dybala su tutti. Il rinnovo dell’argentino è saltato nelle settimane passate, complice il dietrofront di Arrivabene, e può saltare definitivamente adesso con l’approdo a Torino di Dusan Vlahovic.

Dybala è la grande ‘occasione’ a zero del mercato dei futuri parametri zero, non a caso quello più ‘desiderato’ dai follower Twitter di Calciomercato.it che hanno risposto al sondaggio (vedi in basso) di questa mattina . Sondaggio stravinto da ‘La Joya’ col 46,7%.

Dietro Dybala, ma molto lontano, Franck Kessie del Milan. Terzo Ivan Perisic dell’Inter, una delle pretendenti allo stesso Dybala. Quarto e ultimo Juan Cuadrado.

Cuadrado ‘bocciato’ su Twitter: idea Inter, ma la priorità del colombiano è il rinnovo con la Juventus

Cuadrado è stato dunque il meno votato nel sondaggio di CM.IT. Per il colombiano una bocciatura un po’ inattesa, perlomeno in termini di percentuali. Anche a lui starebbe pensando l’Inter di Beppe Marotta, tuttavia al momento la priorità del classe ’88 è il rinnovo coi bianconeri.

Sul tavolo la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe mettere un contratto annuale con opzione (che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze) di rinnovo fino a giugno 2024.