Possibile duello di mercato tra Inter e Juventus: irrompono anche i bianconeri. Tutte le cifre e i dettagli

Sono senza dubbio Juventus e Inter le due regine del calciomercato invernale che si è concluso ieri sera. I bianconeri hanno messo a segno il clamoroso colpo Vlahovic e si sono assicurati Zakaria e Gatti, mentre in nerazzurro sono arrivati Caicedo e soprattutto Robin Gosens.

Un botta e risposta che potrebbe riproporsi nella prossima estate, anche per obiettivi condivisi dalle due società. Scamacca, ad esempio, è stato accostato con insistenza ad entrambi i club: la Juve ha poi virato su Vlahovic mentre l’Inter è ancora forte sul giocatore. Ma non solo. Un altro possibile duello tra le rivali potrebbe scatenarlo Davide Frattesi. Come raccontato ieri da Giovanni Carnevali in esclusiva a Calciomercato.it, l’Inter si è già mossa anche per il talentuoso centrocampista neroverde: “Se abbiamo temuto di perderli a gennaio e l’Inter è più avanti alle altre? Il pericolo vederli andar via a gennaio non c’è mai stato perché non intendevamo privarcene. Ci sono state varie richieste, l’Inter è stata una di quelle che si è mossa per prima. Ma anche dall’estero ci sono degli interessi. Siamo fortunati ad avere tanti giovani così apprezzati. Vedremo se si verificheranno le condizioni più opportune per noi per fare queste cessioni”. E sullo sfondo c’è anche la Juventus.

Calciomercato Inter, anche la Juventus su Frattesi | I dettagli

Come riportato da ‘fichajes.net’, anche la Juventus ha messo nel mirino il talento del Sassuolo. Dopo Zakaria, infatti, sono attesi nuovi movimenti a centrocampo da parte della società bianconera: Arthur e Rabiot rimangono in bilico e in estate rientrerà dal prestito anche Aaron Ramsey. La dirigenza, dunque, concentrerà i propri sforzi sul centrocampo e potrebbe sfidare l’Inter per l’ex Monza: la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro e non sono escluse possibili contropartite tecniche da parte della Juventus. Da De Winter e Fagioli a Kaio Jorge, potrebbero essere diversi i profili interessanti per il club neroverde. L’Inter e Marotta sono avvisati.