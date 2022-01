CM.IT | Barcellona, via libera per Aubameyang: i dettagli

Aubameyang al Barcellona, affare in dirittura d’arrivo con l’Arsenal: i dettagli sul trasferimento dell’attaccante in Spagna

Aubameyang al Barcellona, ci siamo. Quando la trattativa sembrava stesse sul punto di arenarsi, ecco lo sprint che porta alla definizione dell’affare, tempi permettendo.

Dopo aver a lungo corteggiato Morata, il nuovo attaccante di Xavi sarà il gabonese. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, i blaugrana e l’Arsenal hanno trovato l’accordo per il trasferimento del 31enne in Spagna. Un affare che avverrà a costo zero: i Gunners hanno accettato di liberare senza alcun pagamento per il cartellino, mentre il Barcellona ha garantito il pagamento dell’intero ingaggio del calciatore. Parte ora il conto alla rovescia con l’operazione che deve essere definita in ogni dettaglio entro le 24, orario di chiusura del calciomercato in Spagna.