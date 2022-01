Calciomercato Serie A, tutti gli acquisti e le cessioni: il tabellone

Si è conclusa questa sera la sessione di calciomercato di gennaio. Ecco il tabellone completo con tutti gli acquisti e le cessioni in Serie A

È stata una finestra di calciomercato invernale decisamente più movimentata del previsto, in particolar modo nell’ultima settimana. Regina indiscussa la Juventus con il colpo Dusan Vlahovic come fiore all’occhiello della sessione di Serie A. Ottimo anche l’innesto di Zakaria così come le cessioni onerose di Bentancur e Kulusevski, senza dimenticare Gatti in entrata per il futuro.

L’Inter ha risposto con Caicedo e soprattutto Gosens mentre la Roma si era già mossa per tempo con Maitland-Niles e Oliveira al contrario di Milan, Napoli e Lazio più immobili rispetto alla concorrenza. Questi ed altri, di seguito tutti i colpi della sessione invernale di calciomercato in Serie A.

Calciomercato Serie A, il tabellone di acquisti e cessioni

Ecco il tabellone del mercato di gennaio:

ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Mihaila (a, in prestito dal Parma) Cessioni: Lovato (d, in prestito al Cagliari), Piccoli (a, in prestito al Genoa), Gosens (d, Inter)

BOLOGNA

Acquisti: Aebischer (c, in prestito dallo Young Boys), Sakho (d, Pescara), Wallius (d, Helsinki), Kasius (d, Utrecht)

Cessioni: Corbo (d, prestito al Montreal), Van Hooijdonk (a, prestito all’Heerenveen), Skov Olsen (a, Club Bruges)

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, in prestito dall’Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Baselli (c, Torino), Gagliano (a, Avellino).

Cessioni: Godin (d, Atletico Mineiro), Farias (a, risoluzione contratto, poi al Benevento), Faragò (c, in prestito al Lecce), Caceres (d, Levante)

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, in prestito dalla Fiorentina), Martini (a, Pistoiese)

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Ricci (c, Torino)

FIORENTINA

Acquisti: Ikoné (a, Lille), Piatek (a, in prestito dall’Hertha Berlino), Seck (c, in prestito dal Pisa), Cabral (a, Basilea)

Cessioni: Vlahovic (a, Juventus), Cerofolini (p, Alessandria), Benassi (c, in prestito all’Empoli)

GENOA

Acquisti: Hefti (d, Young Boys), Østigard (d, in prestito dallo Stoke City), Yeboah (a, Sturm Graz), Calafiori (d, in prestito dalla Roma), Piccoli (a, in prestito dall’Atalanta), Frendrup (c, Brondby)

Cessioni: Fares (c, in prestito al Torino), Sabelli (d, in prestito al Brescia), Biraschi (d, in prestito al Karagumruk), Cassata (c, in prestito al Parma), Serpe (d, in prestito al Crotone), Bianchi (a, Brescia), Behrami (c, rescissione, poi Brescia), Touré (c, Karagumruk), Caicedo (a, in prestito all’Inter), Radovanovic (c, Salernitana), Andrenacci (p, in prestito al Brescia)

INTER

Acquisti: Gosens (c, Atalanta), Caicedo (a, in prestito dal Genoa)

Cessioni: Colidio (a, in prestito al Tigre), Satriano (a, in prestito al Brest), Eriksen (c, svincolato), Sensi (c, in prestito alla Sampdoria)

JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina), Zakaria (c, Borussia Mönchengladbach), Gatti (Frosinone)

Cessioni: Bentancur (c, Tottenham), Kulusevski (a, Tottenham)

LAZIO

Acquisti: Cabral (Sporting CP), Kamenovic (Cukaricki)

Cessioni: Escalante (c, in prestito all’Alaves), J. Lukaku (d, in prestito al Vicenza), Rossi (a, Monopoli), J. Lukaku (c, Vicenza, p), Vavro (d, in prestito al Copenaghen), Jony (c, in prestito allo Sporting Gijon)

MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Conti (d, Sampdoria), Pellegri (a, Torino via Monaco)

NAPOLI

Acquisti: Tuanzebe (d, in prestito dall’Aston Villa)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos), Younes (c, AL-Ettifaq), Costa (d, Parma)

ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (c, in prestito dall’Arsenal), Sergio Oliveira (c, in prestito dal Porto)

Cessioni: Villar (c, in prestito al Getafe), Borja Mayoral (a, in prestito al Getafe), Calafiori (d, in prestito al Genoa), Olsen (p, in prestito all’Aston Villa), Reynolds (d, in prestito al Kortrijk), Ciervo (a, Sassuolo), Fazio (d, rescissione)

SALERNITANA

Acquisti: Sepe (p, in prestito dal Parma), Mazzocchi (d, in prestito dal Venezia), Verdi (a, in prestito dal Torino), Fazio (d, dopo rescissione con Roma), Ederson (c, Corinthians), Bohinen (c, CSKA Mosca), Dragusin (d, in prestito dalla Juventus, via Sampdoria), Mousset (a, in prestito dallo Sheffield United), Mikael (a, in prestito dal Recife), Radovanovic (c, Genoa)

Cessioni: Gondo (a, Cremonese), Simy (A, Parma)

SAMPDORIA

Acquisti: Rincon (c, in prestito dal Torino), Conti (d, Milan), Magnani (d, in prestito dal Verona), Sensi (c, in prestito dall’Inter), Aboosah (c, Euroafrica), Sabiri (c, Ascoli), Supryaga (a, Dinamo Kiev),

Cessioni: Depaoli (d, in prestito al Verona), Adrien Silva (c, risoluzione contratto, poi all’Al Wahda), Torregrossa (a, in prestito al Pisa), Chabot (d, in prestito al Colonia), Ciervo (a, Roma, fine prestito), Ihattaren (c, Ajax), Daragusin (d, Salernitana dopo il fine prestito dalla Juventus).

SASSUOLO

Acquisti: Ruan (d, Gremio), Ciervo (a, Roma), Oddei (a, Crotone, fine prestito)

Cessioni: Goldaniga (d, Cagliari), Babacar (a, in prestito al Copenhagen), Boga (a, Atalanta), Russo (p, in prestito al Sint-Truidense VV)

SPEZIA

Acquisti: –

Cessioni: –

TORINO

Acquisti: Fares (c, Genoa), Pellegri (a, Milan via Monaco), Ricci (c, Empoli)

Cessioni: Rincon (c, in prestito alla Sampdoria), Verdi (a, in prestito alla Salernitana), Baselli (c, Cagliari), Kone (c, in prestito al Crotone)

UDINESE

Acquisti: Benković (d, Leicester), Marì (d, in prestito dall’Arsenal), Abankwah (d, St. Pas), Zacarias Baldé (c, Real SC)

Cessioni: Teodorczyk (a, risoluzione, poi al Vicenza), Samir (d, Watford), Forestieri (a, risoluzione, poi al Johor), De Maio (d, Vicenza), Carnelos (p, Vastese).

VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern Monaco), Nani (a, Orlando City), Ullmann (d, Rapid Vienna), Nsame (a, in prestito dallo Young Boys)

Cessioni: Forte (a, in prestito al Benevento), Bjarkason (c, in prestito al Catanzaro), Mazzocchi (d, in prestito alla Salernitana), Schnegg (d, Crotone), Heymans (d, Charleroi)

VERONA

Acquisti: Depaoli (d, in prestito dalla Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen), Kemppainen (d, RoPs), Chiesa (p, Trento), Ghilardi (d, Fiorentina), Praszelik (c, WKS Slask Wroclaw)

Cessioni: Magnani (d, in prestito alla Sampdoria), Cetin (d, in prestito al Kayserispor)