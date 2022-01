Juventus, ora è UFFICIALE: Zakaria ha firmato

Zakaria è un nuovo calciatore della Juventus, come annunciato dai bianconeri attraverso un comunicato ufficiale

La notizia anticipata da Calciomercato.it è ora ufficiale: Denis Zakaria è un nuovo calciatore della Juventus. Ad annunciare il suo acquisto a poche ore dalla chiusura della sessione invernale è stata la stessa società bianconera.

Dettagliato il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Lemi Zakaria Lako Lado a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 4,1 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026“.

Calciomercato Juventus, ufficiale la firma di Zakaria: affare fino al 2026

Atterrato ieri in Italia, stamane Zakaria ha sostenuto le visite mediche di rito. La Juventus, presentandolo ai tifosi, lo ha elogiato con parole importanti: “Centralità che in questo caso fa rima anche con costanza e affidabilità. Zakaria è, infatti, uno dei tre calciatori del Borussia Mönchengladbach ad aver segnato in tutte le ultime 5 stagioni in campionato e, in questa stagione, è uno dei tre centrocampisti di Bundesliga ad aver completato almeno il 90% dei propri passaggi. Costanza che si rispecchia anche in Nazionale: 40 presenze e 3 gol con la sua Svizzera”.