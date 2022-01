Calciomercato Milan, ha detto no: saltato l'affare con l'Atletico Madrid

Il calciomercato di gennaio ha regalato pochi guizzi in casa Milan, ma il club ha gettato le basi per alcune operazioni future

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da pochi minuti e, come di consueto, iniziano ad emergere alcuni retroscena su colpi saltati o trattative sfumate proprio ad un passo dalla conclusione. Tra le tante segnalazioni arrivate alla nostra redazione, una riguarda il centrocampo del Milan.

Tra le società più attive in questo gennaio frenetico, va sicuramente annoverato l’Atletico Madrid. Il club spagnolo è stato uno dei più operativi, sia in entrata, sia in uscita ed è stato anche l’ago la bilancia del mancato trasferimento di Alvaro Morata al Barcellona. Proprio nel corso dei colloqui con gli agenti dell’attaccante spagnolo, i ‘Colchoneros’ hanno avuto contatti per un altro assistito degli stessi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, la dirigenza spagnola ha effettuato un sondaggio per Tiémoué Bakayoko. La trattativa con Milan e Chelsea (proprietaria del cartellino del centrocampista) non è tuttavia mai iniziata.

Calciomercato Milan, Bakayoko ha detto no all’Atletico

Il centrocampista francese non ha aperto nemmeno per un attimo la porta all’idea di lasciare Milano, ribadendo sin da subito la volontà di restare in rossonero e di giocarsi le sue chances agli ordini di Stefano Pioli. Arrivato la scorsa estate in prestito biennale con diritto di riscatto condizionato, l’ex Napoli ha sin qui collezionato diciassette presenze complessive in tutte le competizioni.