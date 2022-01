Calciomercato Juventus, UFFICIALE un’altra cessione: difensore in prestito

La Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita: ufficiale anche la cessione di un altro difensore

La Juventus non si ferma e mancina colpi, in entrata e in uscita. Oggi è una giornata ‘campale’ per i bianconeri, che dopo Vlahovic ufficializzeranno Denis Zakaria e Federico Gatti, gli ultimi due rinforzi bianconeri. Lo svizzero rimpolperà la mediana di Allegri per l’assalto alla Champions League, in campionato e magari non solo. Il talento del Frosinone resterà in serie B in prestito.

Poi anche tante cessioni, visto che hanno salutato Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Entrambi hanno fatto le valigie in direzione Tottenham, con l’uruguaiano che ha già firmato il suo contratto facendo le visite mediche in Uruguay. In Spagna e in Inghilterra parlano di un rilancio dell’Arsenal (ma anche degli Spurs) per Morata, ma i tempi sono molto stretti. E vista l’uscita dello svedese difficilmente la Juve in attacco cambierà ancora qualcosa.

UFFICIALE, Dragusin in prestito dalla Juventus alla Salernitana

Bianconeri attivi anche sul lato giovani: rientrato e poi ceduto all’Ajax Ihattaren, che non ha mai giocato alla Sampdoria per questioni extra-campo. Non solo: in questi minuti è stato infatti ufficializzato dalla Juventus anche il ritorno di Radu Dragusin dai blucerchiati e il contestuale prestito alla Salernitana. Il difensore romeno classe 2002, molto apprezzato dalla dirigenza bianconera, come vi avevamo anticipato proverà l’impresa salvezza con Sabatini.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe ’02 Radu Dragusin”, si legge nel comunicato dei campani.