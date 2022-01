Calciomercato Juventus, assalto all’ex obiettivo dell’Inter | La scelta finale

La Juventus ragiona sulle prossime mosse sul calciomercato, a caccia della possibilità giusta per rinforzare il centrocampo. La scelta dei bianconeri

La Juventus non ha alcuna intenzione di mollare la presa, in un calciomercato che la sta vedendo come una delle protagoniste assolute.

Dopo una prima parte di stagione deludente rispetto alle possibilità della Vecchia Signora, la società ha deciso per alcuni cambiamenti forti, senza aspettare per forza il calciomercato di giugno. E, dunque, via al valzer di novità e ribaltoni, a partire dall’attacco. E non solo lì. Dopo il roboante arrivo di Dusan Vlahovic in bianconero, ora il club torinese è alla ricerca di almeno un colpo di livello a centrocampo. E parallelamente, come vi stiamo raccontando passo dopo passo, potrebbero verificarsi degli addii importanti nelle prossime ore. A proposito di novità imminenti, il nome di Denis Zakaria resta caldissimo per la Vecchia Signora. Ma non è stato l’unico profilo messo nel mirino dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno puntato anche Tousart

Ovviamente, quando si cerca un nuovo acquisto, i nomi attenzionati non mancano. Anzi, una rosa di profili viene vagliata fino alla soluzione definitiva, che in questo caso dovrebbe corrispondere proprio a Zakaria. Ma un retroscena è doveroso raccontarvelo a riguardo. Secondo quanto riporta ‘RMC’, infatti, la Juventus aveva messo nel mirino anche Lucas Tousart. Ne avrete sentito parlare qualche stagione fa in ottica Inter, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Attualmente, il centrocampista è all’Hertha ma ha rappresentato una possibilità per la Juventus prima dell’affondo per Zakaria. Ora, infatti, l’affondo si è decisamente raffreddato, ma occhio alle cessioni che la dirigenza dovrebbe portare a termine. E, chissà, che potrebbero cambiare nuovamente gli scenari.