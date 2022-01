CM.IT | Calciomercato, Juventus senza limiti: derby in difesa

Non è ancora finito il mercato della Juventus. Pronto l’inserimento dei bianconeri, che provano ad infiammare un derby di calciomercato con i rivali cittadini del Torino

È una Juventus scatenata quella che stiamo registrando negli ultimi giorni del calciomercato invernale. A meno di 24 ore dal gong finale i bianconeri dopo aver piazzato il colpaccio Dusan Vlahovic stanno per accogliere anche Denis Zakaria, per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo svizzero, affare della mediana, svolgerà le visite mediche domattina al J-Medical.

La Juventus è dunque a conti fatti la regina di questo calciomercato di gennaio, e non sembra ancora intenzionata a fermarsi, con particolare attenzione anche a ciò che potrebbe accadere in futuro. I bianconeri infatti hanno gli occhi ben puntati anche su un giovane difensore pronto a far parlare di se, e ad incendiare un derby di mercato.

Calciomercato, la Juventus scatena il derby di mercato: inserimento per Gatti

Si tratta di Federico Gatti, difensore centrale classe 1998 del Frosinone, che sta mettendo in piedi una grande stagione con la casacca dei ciociari. Il 23enne di Rivoli, strutturato e forte fisicamente, ha anche messo a referto tre reti in questa Serie B, evidenziando ottime doti nell’area di rigore avversaria. Qualità quindi in grande crescita per un calciatore largamente accostato al Torino, ma sul quale in queste ore si scatena un autentico derby di mercato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, tra i granata e Gatti si è inserita la Juventus (venerdì e sabato incontri con gli agenti). Interesse concreto con la decisione definitiva che ora spetta proprio al ragazzo. Dal punto di vista strettamente delle cifre, la valutazione che il Frosinone fa di Gatti si aggira attorno agli 8/10 milioni di euro. Derby di mercato aperto tra Juve e Torino per il centrale di Rivoli. I bianconeri sarebbero pronti a lasciare il calciatore in Ciociaria fino a giugno.

Trattativa in fase molto avanzata, della quale potrebbe beneficiare a giugno il Sassuolo, interlocutore preferito di Angelozzi. La Juve vuole chiudere l’operazione ora per giugno, ma non è escluso che possa decidere di far crescere in neroverde a partire dalla prossima stagione.