Calciomercato Juventus, dietrofront immediato! Agnelli tradito

La Juventus pronta a chiudere per Zakaria a centrocampo ma c’è un altro grande sogno per la prossima estate. Colpo di scena in vista

La Juventus dopo il colpo Vlahovic si appresta ad accogliere anche Zakaria alla corte di Massimiliano Allegri, con la dirigenza della Continassa molto attiva in questa fase finale della sessione invernale.

Il nazionale svizzero andrebbe a rinforzare il centrocampo di Allegri, anche se il sogno in mediana resta un altro per la ‘Vecchia Signora’ e risponde sempre al nome di Paul Pogba. Il destino del francese campione del mondo resta in bilico e tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane. A fare la differenza – scrive stamane il ‘Sun’ in Inghilterra – potrebbe essere il futuro di Ralf Rangnick sulla panchina dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Juventus, Pogba ci ripensa: rinnovo possibile col Manchester United

Pogba, ancora fermo ai box per infortunio, ha grande stima del tecnico tedesco e sarebbe anche propenso a restare al Manchester United se Rangnick appunto venisse confermato alla guida della formazione dell’Old Trafford. Le trattative per il rinnovo di contratto sembravano arenatesi negli ultimi mesi, con il ‘Polpo’ destinato all’addio a fine stagione a parametro zero.

Adesso però le carte in tavola potrebbero rimescolarsi, con Pogba propenso a riallacciare i rapporti con lo United per discutere di un eventuale prolungamento di contratto. Certamente non una buona notizia per la Juventus, che con la firma sul rinnovo con il sodalizio inglese sarebbe destinata a riporre definitivamente nel cassetto il sogno di riportare a Torino il francese classe ’93.