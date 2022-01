CM.IT | Barcellona, accordo per Aubameyang: cosa manca per la chiusura

Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang si sta indirizzando verso il Barcellona. Ecco cosa manca per il passaggio del bomber in blaugrana

Il calciomercato che sta volgendo al termine ha visto i bomber come grandi protagonisti. Impossibile non dirlo in Serie A, visto che Dusan Vlahovic, ormai da qualche giorno, si è vestito di bianconero, quello della Juventus.

Ma non è l’unica operazione che riguarda l’attacco e che sta monopolizzando le attenzioni internazionali. Il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, infatti, fa gola a diverse big, pronte ad affidarsi alla sua qualità e ai suoi gol, nonostante una carta d’identità non più verdissima. Il calciatore, passato anche dal settore giovanile del Milan, come vi abbiamo riportato, è stato spesso accostato alle big di Serie A nelle ultime settimane. In realtà, il suo futuro sembra tingersi di colori diversi, quelli blaugrana, ma la parola ‘fine’ non è stata ancora scritta per il destino del bomber, il cui contratto con l’Arsenal scadrà a giugno 2023.

Calciomercato, accordo per Aubameyang al Barcellona ma (ancora) non basta

La trattativa che potrebbe portare Aubameyang al Barcellona è sempre più calda. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, infatti, è stato trovato l’accordo tra i blaugrana e l’Arsenal. Mancano, però, altri due passaggi ancora prima della fumata bianca definitiva. Deve essere trovato l’accordo finale per l’ingaggio dell’ex Borussia Dortmund e l’Arsenal probabilmente non darà il via libera immediato senza un sostituto. Vedremo se, a poche ore dalla fine del calciomercato, anche questo matrimonio s’avrà da fare.