Addio Juventus, il bomber va al Barcellona: “Accordo chiuso”

Niente arrivo alla Juventus, il bomber si sarebbe già accordato col Barcellona secondo le ultime notizie dalla Spagna

I cambiamenti nell’attacco della Juventus potrebbero non fermarsi all’arrivo di Dusan Vlahovic. Come anticipato da Calciomercato.it, sono molteplici i profili attenzionati dai bianconeri. Sia per gennaio che in vista di giugno, in entrata e in uscita, infatti, prosegue il lavoro di Arrivabene e Cherubini.

La prossima stagione Max Allegri potrebbe allenare un reparto offensivo molto diverso da quello che oggi fatica a segnare. Nella rosa non dovrebbe però figurare l’obiettivo Pierre Emerick Aubameyang, che sembra invece vicinissimo alla Liga spagnola, sponda catalana. La notizia è stata lanciata nelle ultime ore dal giornalista di ‘NewskillES’ Gerard Romero: “Il Barça ha chiuso un accordo economico con Aubameyang, fino a giugno in prestito. Ma il suo arrivo dipende dalla partenza di Dembele“.

Calciomercato Juventus, Aubameyang bloccato da Dembele: le ultime sul colpo del Barcellona

Proprio Dembele piace molto alla Juventus. Tuttavia, considerato in uscita da tempo, nelle ultime ore ha ribadito la volontà di restare in Catalogna. Non è quindi da escludere anche l’eventuale rinnovo. In Spagna intanto confermano la notizia di Romero: la possibile permanenza di Dembele bloccherebbe l’eventuale arrivo di Tagliafico e Aubameyang in maglia blaugrana. Entrambi i giocatori sarebbero infatti già pronti a firmare ma attenderebbero novità sul destino dell’esterno offensivo.

Infine, per quanto concerne Aubameyang, seguito anche dal Milan, l’ostacolo per le pretendenti resta l’esoso ingaggio da 15 milioni di euro all’anno, che evidentemente solo il Barça avrebbe già superato. Il giocatore è stato comunque accostato anche a Marsiglia, Siviglia e PSG. Classe 1989, il gabonese ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Nella stagione in corso, nonostante non sia considerato un elemento fondamentale della rosa dell’Arsenal, ha già realizzato 7 gol e 2 assist in 15 presenze totali.