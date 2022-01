Fiorentina, UFFICIALE: colpo super | Ecco il sostituto di Vlahovic

La Fiorentina accoglie il suo nuovo bomber, dopo l’addio di Dusan Vlahovic con direzione Juventus. Ecco il comunicato ufficiale

Da attaccante di peso ad attaccante di peso, la Fiorentina piazza un altro colpo in questa sessione di calciomercato, infuocata quasi come le urne di Montecitorio – che vanno verso un Mattarella bis come Capo dello Stato.

Arthur Cabral, o semplicemente Cabral, è un nuovo giocatore della Viola, che gli dà il benvenuto non solo tramite un comunicato stampa, ma anche attraverso i social. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo per passo, in chiusura ormai da diverse ore, e che ora ha anche la sua fumata bianca ufficiale. Prenderà la maglia numero 9, quella lasciata da Dusan Vlahovic, ormai della Juventus, e – sperano Commisso, Italiano e tutti i tifosi viola – il suo intento è non far rimpiangere il serbo, neo bianconero. L’attaccante brasiliano, nato in Brasile il 25 aprile del 1998, è arrivato a titolo definitivo dal Basilea, società nella quale ha collezionato 65 gol e 17 assist in 106 presenze. Di seguito il comunicato ufficiale, comparso sul sito della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893”. Poi continua: “Nel corso della sua carriera ha indossato, anche, le maglie dello Ceará Sporting Club e del Palmeiras. Cabral indosserà la maglia numero 9”.