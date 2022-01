CM.IT | Fiorentina, fatta per Cabral: ecco il sostituto di Vlahovic

La Fiorentina è vicinissima a centrare un colpo importante sul calciomercato, arrivando a Arthur Cabral. Di seguito gli ultimi dettagli sull’affare

La Fiorentina è pronta ad abbracciare il suo nuovo bomber, stiamo parlando di Arthur Cabral.

Si tratta di un attaccante di proprietà del Basilea, classe 1998, per cui l’accelerazione decisiva è arrivata proprio nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato già nella mattinata di oggi gli ultimi sviluppi circa il destino del bomber, il sostituto designato di Dusan Vlahovic, ormai sempre più vicino alla Juventus. Cabral è in scadenza a giugno 2023 con la società svizzera e per lui la Fiorentina ha offerto poco più di 10 milioni di euro. Il colpo alla fine dovrebbe arrivare a termine per 14-15 milioni di euro, bonus inclusi. Un affare ormai in dirittura d’arrivo: dopo Piatek, e l’addio di Vlahovic, Commisso ha il suo nuovo bomber.