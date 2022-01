Salernitana, UFFICIALE: colpo Verdi dal Torino

Salernitana, ufficiale l’acquisto di Simone Verdi: arriva dal Torino a titolo temporaneo e vestirà la maglia numero 10

Simone Verdi è un nuovo giocatore della Salernitana. Il classe 1992 natio di Broni (Pavia) approda in Campania a titolo temporaneo dal Torino. A darne l’ufficialità è stata proprio la società amaranto, che ha ufficializzato l’acquisto attraverso i propri canali. Verdi vestirà la maglia numero 10 ed andrà dunque a rafforzare la rosa di Stefano Colantuono, a caccia della salvezza. Salernitana che continua però ad essere operativa sul mercato. Tra i tanti colloqui in corso ci sono quelli con la Juventus: al centro delle discussioni, in particolare, Dragusin per la difesa e Kaio Jorge.

Questo il comunicato ufficiale del club campano:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’92 Simone Verdi. Il calciatore indosserà la maglia numero 10”.