Roma, si riapre il mercato per Mourinho: l’annuncio dell’agente e le opzioni

La Roma potrebbe seriamente mettere a segno un altro colpo in chiusura di mercato: l’annuncio ufficiale dell’agente riapre il mercato a centrocampo

Meglio tardi che mai. La Roma e soprattutto Mourinho sperava da giorni in un nuovo colpo di mercato in extremis, per completare un centrocampo senza dubbio già rinforzato dall’arrivo di Sergio Oliveira. Da settimane i giallorossi sono in attesa che si sblocchi la situazione in uscita, con le solite situazioni a impedire nuovi colpi in entrata.

Il nome è quello di Amadou Diawara, che Mourinho non ha sostanzialmente mai visto. Pinto ha cercato di regalare subito i due colpi più urgenti al suo allenatore e ci è riuscito. Ma senza la partenza del guineano, completare la mediana non era ovviamente possibile. Fino ad ora si è sempre percepita una poca propensione all’addio da parte di Diawara, ma in questi giorni qualcosa è cambiato. Ieri l’incontro tra il gm e l’entourage di Amadou Diawara, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, è servito a ribadire che Mourinho non conta su di lui e una cessione è meglio per tutti.

Roma, agente Diawara: “Deve partire, sogna il Valencia”. E Mourinho spera nel colpo

Tutto confermato anche dallo stesso agente del calciatore, Daniele Piraino, uscito allo scoperto ai microfoni di ‘AS’: “La strada di Amadou va decisa in questi giorni. Club italiani e francesi sono interessati, ma il suo sogno è giocare per il Valencia. Nell’incontro si è deciso che deve partire e ora posso solo dire che sarebbe entusiasta del Valencia”. Gli spagnoli sono tra le squadre interessate, in Italia si è parlato parecchio di Sampdoria, Torino e Cagliari. L’ingaggio alto ha reso complicate diverse piste mentre è andato a vuoto il tentativo del Fulham. E poi c’è ovviamente il Galatasaray. Secondo AS, il Valencia – che aveva già cercato Diawara prima del trasferimento al Napoli – si sta muovendo molto a centrocampo.

In questi minuti ha ufficializzato l’arrivo di Ilaix Moriba, che però non escluderebbe l’arrivo di un altro giocatore. Anche perché i ‘pipistrelli’ stanno per perdere in quel reparto anche Wass, verso Siviglia. Gli spagnoli ci pensano, ma c’è da decidere la formula e non è poco. La sua cessione riaprirebbe le porte a un nuovo centrocampista per la Roma. Il sogno di Mourinho resta Granit Xhaka, che con l’Arsenal – tifosi e allenatore – ha ormai un rapporto ai minimi termini e non vedrebbe l’ora di raggiungere Mourinho. Difficile Kamara, destinato a muoversi gratis a giugno e con lo United in pressing. Non semplice anche Ndombele del Tottenham, che è nel mirino pure del Valencia: il francese (che sogna il PSG) potrebbe anche muoversi in prestito. Ma il problema è l’ingaggio stellare a cui dovrebbero partecipare gli Spurs in larga parte. E con tre giorni a disposizione fare tutto è complicatissimo.