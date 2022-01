Calciomercato Juventus, tradimento massimo: “Dybala all’Inter”

Il mercato in Serie A nell’ultimo anno ha riservato enormi colpi di scena: dopo Vlahovic alla Juventus, il prossimo potrebbe essere Dybala

Il calcio in Italia viene vissuto con più seguito e passione rispetto ad ogni altra cosa, e negli ultimi anni sembra scritto da un abile sceneggiatore: ad ogni finestra di mercato arrivano grandi colpi di scena.

In estate abbiamo assistito al cambio di maglia di Hakan Calhanoglu, che non ha nemmeno dovuto spostare la propria dimora: il turco, infatti, è passato dal Milan all’Inter. Ora nel mercato invernale è arrivato il trasferimento di Dusan Vlahovic, ennesimo giocatore passato dalla Fiorentina alla Juventus: l’attaccante serbo oggi ha superato le visite mediche ed ha ultimato il suo passaggio ai bianconeri. Il più grande tradimento, come sempre, è quello che ancora deve arrivare: lo abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it.

Sondaggio CM.IT | Koulibaly alla Juve? No, Dybala all’Inter

Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai nostri lettori quale sarebbe il peggior tradimento di mercato possibile in Serie A: a vincere, con il 48,8% dei voti, è stato il passaggio di Paulo Dybala dalla Juventus all’Inter. L’argentino è in scadenza di contratto con i bianconeri e, nonostante la sua priorità rimane il rinnovo come vi abbiamo detto nelle settimane scorse, l’addio a zero non è da escludere. Inoltre, a Beppe Marotta la ‘Joya’ piace molto e potrebbe cogliere l’occasione nel caso si dovesse liberare in estate.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 💣In un #calciomercato in cui anche l’#Inter monitora la situazione #Kessie e niente è mai da escludere, quale sarebbe il ‘tradimento’ più grande?😱 📲VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 28, 2022



Al secondo posto del nostro sondaggio si è classificato, con il 26,8% delle preferenze raccolte, il trasferimento di Koulibaly dal Napoli alla Juventus. Terzo posto (15,5%) per Kessié all’Inter: l’africano è in scadenza di contratto e anche in questo caso potrebbero essere i nerazzurri ad affondare il colpo in estate. Infine, fuori dal podio si posiziona il colpo Icardi per il Milan con l’8,9% dei voti.