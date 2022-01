Inter, UFFICIALE: doppia cessione alla Sampdoria

Inter, arriva l’ufficialità di una doppia operazione in uscita con la Sampdoria: entrambi i trasferimenti a titolo temporaneo

Stefano Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il club blucerchiato, particolarmente attivo in queste ultime ore di mercato, è dunque riuscito a regalare a Marco Giampaolo quell’innesto in mediana che il tecnico abruzzese tanto cercava. Un affare che era ormai nell’aria e per cui mancava solo l’ufficialità. Come vi avevamo raccontato, non sono state necessarie le visite mediche. Il calciatore lascia l’Inter in prestito secco: a Genova potrà avere sicuramente più spazio e questo potrebbe anche permettergli di riconquistare la nazionale azzurra.

Ufficialità che è apparsa sul sito della Lega Serie A: il trasferimento dall’Inter alla Sampdoria è stato depositato. Oltre a Sensi però, il club blucerchiato ha concluso anche un’altra operazione, sempre a titolo temporaneo, con i nerazzurri. A Genova infatti si trasferisce anche il giovane Simone Bonavita, mediano classe 2004, che andrà a rafforzare la rosa della Primavera doriana. Il club ligure nel frattempo si prepara a salutare Dragusin, destinato a diventare un nuovo giocatore della Salernitana.