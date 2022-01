CM.IT | E’ bagarre per Gatti: nuovi incontri con quattro club

Federico Gatti è la rivelazione del campionato di Serie B. Il difensore del Frosinone fa gola ai club di Serie A, inclusi Inter e Juventus

Sono giorni forse decisivi per il futuro di Federico Gatti. Sulla rivelazione del campionato di Serie B ormai è vera e propria bagarre, con la new entry rappresentata dall’Inter.

Secondo ‘Sky Sport’ ieri i nerazzurri hanno incontrato l’entourage del classe ’98 di Rivoli, entrando di diritto nella corsa al suo cartellino.

Stando invece a quanto raccolto in queste ore da Calciomercato.it, oggi e domani sono previsti altri incontri con la stessa Inter, ma anche con le dirigenze di Juventus, Sassuolo e Torino, altre tre grandi pretendenti al centrale esploso quest’anno al Frosinone – geniale l’intuizione, una delle tante della sua carriera, del Ds Angelozzi – e nel suo primo anno in cadetteria dopo la gavetta sui campi di Serie D ed Eccellenza.

Proprio i granata di Cairo, dove Gatti si è formato da giovanissimo, sono quelli che fin qui si sono, o meglio si erano mossi con maggiore decisione arrivando a formulare anche delle offerte. Offerte che il club ciociaro ha respinto poiché inferiori al prezzo fissato sugli 8-10 milioni di euro.

Come scritto da CM.IT lo scorso 22 gennaio, il Torino può riprovarci con decisione in questi ultimissimi giorni di mercato, anche se adesso l’operazione è probabilmente ancor più salita vista l’entrata in scena dell’Inter. Senza dimenticare Napoli e Atalanta, altri ammiratori del 23enne nativo di Rivoli, rappresentato dagli agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi.

La partenza di Gatti (alto 193cm) da Frosinone in questa finestra invernale non è comunque scontata, anzi l’ipotesi che possa restare alla corte di Grosso fino a giugno, per poi spiccare il volo verso uno dei club sopracitati, è concreta.

Dal Torino all’Inter passando per Juventus e Sassuolo, tutti pazzi per Gatti: “Ha le qualità per arrivare in alto”

“Ha una fame pazzesca che non ho rivisto nelle ultime generazioni”, disse lo scorso novembre Sandro Turotti a proposito di Gatti, da lui strappato al Verbania e poi ceduto nemmeno un anno dopo al Frosinone.

“Ha qualità da vendere e può ripetere, nonostante abbia caratteristiche diverse, la carriera di Acerbi che partì dalla Serie C e poi arrivò in Nazionale – aggiunse al tempo il Ds della Pro Patria a ‘Radio Kiss Kiss’ – Ha tutte le qualità per arrivare in alto. Per me è perfetto in una difesa a quattro, anche se da noi giocava sul centrodestra in una linea a tre, perché ha fisico e velocità”.