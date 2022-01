CM.IT | Non solo Juventus, giorni bollenti per Gatti: nuovo incontro

Il futuro di Federico Gatti deve ancora essere sciolto sul calciomercato. Le ultime dalla Juventus al Torino sul calciatore del Frosinone

Quella che comincerà lunedì diventerà la settimana decisiva per definire il futuro di Federico Gatti. La posizione del Frosinone non è cambiata.

Anzi, le due vittorie con Pisa e Parma potrebbero persino aver rafforzato l’intenzione di non spingere affatto per una cessione a gennaio del difensore rivelazione della Serie B, scovato dal direttore tecnico Angelozzi la scorsa estate, dentro un mercato virtuoso che ha portato anche Zerbin e Cotali nella rosa gialloblù, tutti molto funzionali nella costruzione del bel momento vissuto dalla squadra di Fabio Grosso. Ieri sera nel post gara Gatti ha eluso le pressioni sul mercato e quando gli è stato detto della Juventus ha risposto: “Lavoro per quello, per arrivare nel grande calcio, ma nella mia testa ora c’è solo il Frosinone”. La migliore risposta che una società e una tifoseria vorrebbero sentire, non c’è dubbio. Ma c’è un quadro più definito che merita di essere descritto. Gatti non è sicuramente sul mercato, ma le attenzioni sistemo davvero moltiplicando in Serie A: dalla Juventus, al Napoli, al Torino, al Sassuolo e al Verona, si è aggiunto negli ultimi giorni anche il Milan. Dei sondaggi in Premier si sa già da un paio di mesi, quello è uno scenario che potrebbe riaprirsi in caso di cessione a giugno, la prospettiva che per lo stesso Frosinone è da sempre stata considerata la migliore.

Juventus e non solo: le ultime sul futuro di Gatti

Poi si sa che il mercato è fatto di offerte irrinunciabili: per il club guidato dal presidente Stirpe, corrisponderebbe a mettere sul tavolo 10 milioni per iniziare a trattare il difensore fino a due anni fa nei dilettanti. Significherebbe arrivare a chiudere l’operazione per una cifra il più possibile vicina a quella fissata come tetto. C’è da dire che i passi più concreti li ha mossi il Torino, E’ plausibile che il Frosinone sia rimasto tiepido, complice anche la congiuntura del doppio, delicato impegno tra Pisa e Parma.

La settimana prossima, però, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la società granata spingerà un po’ sull’acceleratore per chiedere un confronto chiarificatore con il Frosinone. E questo incontro potrebbe arrivare tra lunedì e martedì a Milano: la società laziale non si muoverà dalle sue convinzioni, il Torino evidentemente intende formalizzare un tentativo per portare Gatti in maglia granata. Possibile che balli anche la cessione di Bremer già a gennaio, vista la fila delle big che cercano il brasiliano? Uno scenario che non si può escludere. A metà della prossima settimana tutto questo potrebbe essere più chiaro. A cominciare dal futuro di Gatti.

F.S.