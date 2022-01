Furio Valcareggi, procuratore, ha parlato del futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus di Allegri: le ultime notizie di calciomercato

Intervenuto ai microfoni di ‘FCInter1908’, Furio Valcareggi, noto procuratore, è tornato su Paulo Dybala, attaccante della Juventus in scadenza di contratto.

Il noto agente sportivo, nei giorni scorsi infatti, aveva parlato del certo arrivo del numero dieci della Vecchia Signora all’Inter di Simone Inzaghi con questi toni: “Paulo Dybala andrà all’Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus, con i vertici della società bianconera degli Agnelli. È tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta! L’argentino vestirà la maglia nerazzurra”.

Oggi ai microfoni della testata tematica nerazzurra Valcareggi ha rilanciato pesantemente su questa ipotesi: “Certo, Dybala andrà all’Inter al 100%! Per questo la Juventus ha deciso di cautelarsi acquistando Vlahovic, attaccante che, così come per Federico Bernardeschi e Federico Chiesa, segue da oltre un anno”.

Calciomercato Inter, futuro Dybala: le parole di Valcareggi

Non solo, Valcareggi ha argomentato: “Stiamo parlando di una società della caratura dell’Inter, squadra per la quale arrivare secondi è un fallimento e quindi credo che sia il giocatore giustissimo. Non adatto a Inzaghi? Non si può ragionare per moduli, sono soltanto una formalità nel calcio, a contare davvero è l’interpretazione della partita. Dybala in campo ha sempre regalato perle di spettacolo”.