Dybala, annuncio bomba: “Ha rotto con la Juve, va all’Inter”

Paulo Dybala e la Juventus, un binomio che potrebbe presto sciogliersi e con l’Inter che resta forte sullo sfondo. Annuncio sul futuro della Joya

Quando si parla di Paulo Dybala, negli ultimi anni, a parte l’Argentina, viene quasi naturale pensare alla Juventus. Un amore fatto di alti e bassi, come tutti, ma che nelle ultime settimane sembra entrato in crisi profonda. Almeno per quanto riguarda il calciomercato.

Il rinnovo di contratto dell’ex Palermo è, infatti, in standby ormai da mesi, dopo che in autunno tutto sembrava fatto per il prolungamento con la Vecchia Signora. Poi la decisione, neanche tanto nascosta, della dirigenza bianconera: se ne riparlerà a marzo-aprile. E, a proposito di amori, intanto, è sbocciato quello con Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è grande protagonista delle ultime ore con il passaggio alla Juventus che ormai sembra solo questione di tempo, come vi abbiamo riportato. E neanche tanto. Intanto il destino di Dybala resta sullo sfondo e c’è chi pensa sia inevitabile a questo punto parlare di Inter.

Calciomercato Juventus, Dybala e la pista Inter: Valcareggi si sbilancia

Sulla questione, Furio Valcareggi di certo non l’ha toccata piano. Il noto intermediario di calciomercato ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Sulla Joya ha detto con estrema sicurezza: “Paulo Dybala andrà all’Inter, poi vedrete. Ha rotto con i dirigenti della Juventus – sottolinea Valcareggi -, con i vertici della società bianconera degli Agnelli”. Poi rincara la dose e non sono dichiarazioni banali: “È tutto apparecchiato per il suo passaggio in nerazzurro. Sarà un gran colpo di mercato per l’Inter, è già fatta! L’argentino vestirà la maglia nerazzurra”.

Valcareggi non ha potuto fare a meno di parlare anche del futuro di Vlahovic: “È tutto fatto per il suo passaggio alla Juventus, c’è la Digos sotto la sua casa. Loro hanno ancora più piacere a prendere i calciatori dalla Fiorentina per l’odio che la piazza ha nei confronti del club bianconero”. Per questa trattativa, basterà attendere le prossime ore, in attesa della fumata bianca decisiva.