L’Inter si sta scatenando in questi ultimi giorni di mercato, ma ha già le idee piuttosto chiare anche per l’estate: attenzione a un addio pesante, c’è già la cifra

L’Inter è tra le protagoniste di questa ultima settimana di calciomercato, senza ombra di dubbio. L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ha un po’ oscurato il doppio colpo importantissimo dei nerazzurri, che hanno già preso Gosens e a breve ufficializzeranno anche Felipe Caicedo. Due arrivi che completeranno la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione decisiva tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Marotta ha accontentato in tutto e per tutto il suo allenatore, per certi versi un po’ a sorpresa considerando la strategia oculata dell’Inter in queste settimane. Le uscite di Sensi, Kolarov e Satriano liberano qualche casella e così i nerazzurri hanno subito provveduto a riempirle. L’infortunio di Correa, insieme agli impegni internazionali di Sanchez e Lautaro oltre all’età non giovanissima di Dzeko, ha poi convinto la dirigenza a prendere un altro attaccante. Il Tucu infatti salterà un periodo a dir poco decisivo tra derby, Napoli, Roma in Coppa Italia e ovviamente Liverpool in Champions. E Caicedo fa stare più tranquillo Inzaghi.

Calciomercato Inter, la promessa di Raiola su de Vrij: 25 milioni. E Marotta prenota l’erede

Ma l’Inter sta lavorando già anche per il prossimo anno. Posto ovviamente che l’arrivo di Gosens sia già in qualche modo come un colpo estivo per importanza e portata economica, gli obiettivi sono già a fuoco. C’è Dybala che è la suggestione più grande, così come lo sono le cifre dell’ingaggio. Poi ovviamente Scamacca che è l’obiettivo principale, insieme a Frattesi per il centrocampo. In difesa, invece, la situazione può essere più intricata e dipenderà soprattutto dal futuro di alcuni giocatori. Come Stefan de Vrij, che è in scadenza 2023 e per cui il rinnovo è ancora incerto. Come riporta ‘La Repubblica’, Marotta avrebbe già prenotato Bremer del Torino su cui però c’è anche il Milan, soprattutto in caso sfumasse Botman.

Un vero e proprio derby di mercato, con Cairo che spera di farlo rinnovare con una clausola da 25 milioni. Una cifra tutto sommato abbordabile, che l’Inter ricaverebbe dall’eventuale addio dell’olandese. Non a caso, è proprio quella della clausola del brasiliano, la cifra che Raiola avrebbe assicurato a Marotta se dovesse partire de Vrij. L’ex Lazio piace molto proprio a Conte per il suo Tottenham, pronto a pescare nuovamente in Serie A dopo Romero per la difesa. Una sorta di promessa da parte del super agente, che ora è però sta pensando soprattutto a rimettersi.