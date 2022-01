Calciomercato, Ronaldo saluta e si taglia lo stipendio | Messi ‘tradito’

Cristiano Ronaldo non sta avendo l’impatto atteso con la maglia del Manchester United. L’addio ai Red Devils non sarebbe gradito a Messi

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, una coppia che da quasi due decenni sta monopolizzando il mondo del calcio. Ma più che una coppia di campioni rappresenta due schieramenti ben distinti, forse due modi di vivere questo sport.

Impossibile immaginarli insieme, nella stessa squadra, uno di fianco all’altro a spartirsi gol e attenzioni. ‘Impossibile’ e calciomercato, però, lo stiamo imparando anche in questa sessione di gennaio infuocata – e anche questo è un ossimoro -, però, non fanno mai rima. E allora andiamo con ordine, partendo proprio dal fenomeno portoghese, ormai ex Juventus. Proprio dopo l’addio ai bianconeri e il ritorno al Manchester United, il portoghese non ha ritrovato la serenità tanto attesa. I gol li ha anche fatti, per carità, ma i Red Devils sono lontani dal vincere titoli e, anche per un atleta impeccabile e straordinario come lui, gli anni a disposizione per nuove Champions League iniziano a scarseggiare. E allora occhio a una nuova clamorosa ipotesi sul calciomercato.

Calciomercato, Ronaldo raggiunge Messi: la clamorosa ipotesi

E quindi quelle due strade parallele, quei due modi di viverlo – il calcio – potrebbero magicamente congiungersi. Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, la volontà di Ronaldo di lasciare il Manchester United e tentare di vincere nuovamente la massima competizione europea potrebbe portarlo a vestire la maglia del PSG. Il portoghese ex Juventus sarebbe disposto addirittura a tagliarsi lo stipendio: da 26,5 milioni a una cifra attorno ai 24. Il club francese da tempo lo segue per aggiungerlo al roster di stelle in rosa.

E a chi non andrebbe bene un trasferimento del genere? A Lionel Messi. L’argentino, infatti, non gradirebbe del tutto convivere con il portoghese, rivale di una vita, che prenderebbe il posto del partente Kylian Mbappe. Al suo posto preferirebbe altri partner: vedremo se la clamorosa operazione andrà a termine, ma di certo l’ipotesi non può che interessare chiunque ami il calcio. E questi due straordinari campioni.