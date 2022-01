Cessione UFFICIALE, Persyn lascia l'Inter in prestito!

L’Inter ha raggiunto l’accordo per la cessione a titolo temporaneo sino al prossimo 30 giugno 2022

Giornata parecchio frenetica dalle parti di Viale della Liberazione per l’Inter. Il club nerazzurro oggi ha accolto per la prima volta il nuovo acquisto Robin Gosens, l’esterno dell’Atalanta arrivato per 22 milioni di euro più bonus.

Il calciatore tedesco ha avuto una giornata piuttosto piena: in mattinata le visite mediche presso il Coni per l’idoneità sportiva e l’Humanitas di Rozzano, prima del passaggio in sede nerazzurra per firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni. L’operazione, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore, non è però l’unica messa a segno dal club nerazzurro nella giornata odierna.

L’Inter saluta Persyn: ufficiale il nuovo prestito in Belgio

L’Inter ha infatti ceduto ufficialmente il giovane Tibo Persyn in prestito al Westerlo, club della seconda divisione belga. Il promettente esterno classe 2002, arrivato a Milano nell’estate del 2018, aveva trascorso la prima parte di stagione al Bruges, trovando però solamente due presenze ed una rete in campionato. Per questo motivo il laterale belga ha scelto di ripartire da una serie inferiore che potrà però garantirgli lo spazio di cui ha bisogno in questa fase di crescita.

Antonio Siragusano