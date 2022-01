Calciomercato Milan, il colpo dalla Francia | La risposta a Inter e Juventus

Il Milan è chiamato a rispondere alle rivali di sempre in un mercato che fatica a decollare

Si è percepito del malcontento negli ultimi giorni tra i tifosi del Milan per un mercato che prometteva bene, ma che non è ancora del tutto esploso. Ad incidere sull’umore dei rossoneri sono stati i colpi messi a segno da Inter e Juventus, che stanno per aggiungere rispettivamente Gosens (ha già firmato coi nerazzurri) e Vlahovic (ancora manca la chiusura definitiva) nei loro motori.

L’unico sussulto arrivato da Casa Milan in questi ultimi giorni è stato l’acquisto, reso ufficiale pochi minuti fa, di Marko Lazetic. Attaccante senz’altro molto promettente per il quale i rossoneri hanno portato avanti un investimento importante, ma che nell’immediato difficilmente riuscirà a dire la sua. Per questo motivo la redazione di Calciomercato.it, ha chiesto ai suoi lettori con un sondaggio quale colpo il Milan dovrebbe mettere a segno tra gennaio e giugno per rispondere ai movimenti di Inter e Juventus.

Calciomercato Milan, i tifosi rossoneri vogliono Mauro Icardi

A trionfare nell’esito lanciato sul canale telegram di Calciomercato.it è stato l’ex Inter Mauro Icardi. Vittoria netta dell’argentino votato dai tifosi del Milan con il 34% delle preferenze. Alle sue spalle al 24% in ex aequo altri due obiettivi dichiarati del club rossonero, vale a dire Renato Sanches e Botman, entrambi peraltro di proprietà del Lille. Chiude con il 9% il giovane centravanti Jonathan David, ennesimo talento valorizzato negli ultimi due anni dal Lille di nazionalità canadese. Infine, un altro 9% degli utenti virerebbe su altri obiettivi di mercato.

Antonio Siragusano