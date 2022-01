UFFICIALE, il Milan annuncia Lazetic | Contratto e numero di maglia

Il Milan ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo del giovane attaccante Marko Lazetic

In un mercato che ancora può riservare diverse sorprese, il Milan batte un colpo e comunica l’acquisto del nuovo attaccante da aggiungere immediatamente alla rosa di Stefano Pioli.

Si tratta di Marko Lazetic, giovane centravanti prelevato dai rossoneri per 5 milioni di euro bonus compresi dalla Stella Rossa. Probabilmente non il ‘colpo scudetto’ che i tifosi del Milan si aspettavano, ma comunque un ottimo prospetto per il futuro. L’attaccante classe 2004 prenderà il posto di Pietro Pellegri, rientrato al Monaco per poi essere girato nuovamente in prestito al Torino, dopo un’esperienza in penombra ai piedi della Madonnina.

Marko Lazetic è un nuovo calciatore del Milan

E’ di pochissimi istanti fa il comunicato ufficiale con il quale il Milan ha accolto Marko Lazetic in squadra. Il contratto del centravanti serbo, per il quale si spendono già grandi paragoni, era stato depositato nella giornata di ieri ed avrà una durata di ben quattro anni. Confermate invece le indiscrezioni sul numero: avrà la 22, una maglia che dalle parti di Milanello in passato ha portato particolarmente bene.

Questo il comunicato rossonero: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko Lazetić dalla Stella Rossa Belgrado. L’attaccante serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Marko, nato a Belgrado (Serbia) il 22 gennaio 2004, è cresciuto nel Settore giovanile della Stella Rossa con cui ha esordito in Prima Squadra nel novembre 2020, prima di trasferirsi in prestito al Grafičar con cui ha totalizzato 14 presenze e 4 gol. Tornato alla Stella Rossa nell’estate 2021, ha collezionato 16 presenze e 1 rete nella stagione in corso. Lazetić indosserà la maglia rossonera numero 22”.

Antonio Siragusano