Calciomercato Juventus, attesa per la firma di Vlahovic | Ecco cosa manca

La Juventus aspetta Dusan Vlahovic, grande colpo del mercato invernale: per la firma mancano ancora dei dettagli però

La tifoseria bianconera è in fibrillazione, il mercato di gennaio rilancia il club in una dimensione che si stava perdendo: l’effetto Vlahovic è già dirompente.

In questi giorni vi abbiamo raccontato come l’affare con la Fiorentina sia decollato, portando così il classe 2000 più ambito della Serie A alla corte di Massimiliano Allegri. Un colpo imponente, che arma la Juventus con un attaccante in grado di segnare contro qualsiasi avversario ed in qualsiasi momento del match. Prima dell’ufficialità, come scritto su Calciomercato.it nella giornata di ieri, ci sono ancora dei dettagli da limare con l’entourage del giocatore: ecco cosa manca per la firma di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Vlahovic ai dettagli | Cosa manca per la firma

Nell’edizione odierna, anche il ‘Corriere della Sera’ conferma quanto anticipato da Calciomercato.it: per la firma di Dusan Vlahovic con la Juventus mancano ancora dei dettagli, che dovranno essere risolti nell’incontro con l’entourage del giocatore in programma nella giornata di oggi. Darko Ristic, agente del bomber serbo, oggi vedrà la dirigenza bianconera e si lavorerà per trovare un accordo totale.

Mentre per la parte fissa dell’ingaggio (7 milioni di euro) e la durata del contratto (4 anni e mezzo) non ci sono più dubbi, resta ancora viva una distanza sulle commissioni e sui bonus relativi agli obiettivi di campo. Maurizio Arrivabene è alla sua prima trattativa importante nel mondo del calcio e, nonostante l’affare non sia minimamente in dubbio, la firma potrebbe non arrivare nemmeno nella giornata di oggi. Insomma, per poter annunciare il nuovo attaccante la Juventus dovrà prima risolvere le ultime questioni legate al contratto del bomber serbo. Il futuro del club è Dusan Vlahovic e su questo, ormai, non ci sono più dubbi.