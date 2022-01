Juventus, è il giorno di Vlahovic | La scelta sul numero di maglia

Giornata decisiva per il passaggio di Vlahovic alla Juventus, affare in dirittura d’arrivo: ecco il numero di maglia in bianconero

Ormai ci siamo. Dusan Vlahovic si prepara a passare alla Juventus, sconvolgendo gli equilibri del calciomercato di gennaio e probabilmente dell’intero campionato di Serie A. I bianconeri hanno accelerato con decisione e sono pronti a mettere le mani sul bomber a lungo inseguito e tanto richiesto da Allegri per dare una sterzata alla stagione.

Come anticipato ieri da Calciomercato.it, è la giornata decisiva per la Juventus che incontrerà Ristic, l’agente di Vlahovic. Affare ben incamminato e ormai soltanto da definire, il summit con l’uomo mercato della Juventus, Federico Cherubini, dovrà semplicemente servire per limare gli ultimi dettagli, prima della fumata bianca conclusiva.

Calciomercato Juventus, arriva Vlahovic: l’iter e poi il numero di maglia con sorpresa

Vlahovic in bianconero percepirà un ingaggio monstre, da circa 7 milioni di euro. I dettagli da limare riguarderanno i bonus e le commissioni, ostacoli comunque non difficili da superare, per i quali il punto di incontro sarà trovato. Il giocatore, dal canto suo, è in attesa a Firenze e spera a questo punto di fare i bagagli quanto prima. Per velocizzare i tempi, qualora dovesse rendersi necessario, una volta trovato l’accordo definitivo per il contratto la firma del serbo, come spiegato da ‘Tuttosport’, potrebbe avvenire in modalità elettronica, da casa, per poi spostarsi a Torino con tutta calma. La Juventus spera però di poter svolgere l’iter in modalità ‘classica’. Sempre il quotidiano torinese, scrive della suggestione per il numero di maglia di Vlahovic. Il serbo potrebbe indossare la numero 7 appartenuta a Cristiano Ronaldo, se Morata non andasse via e mantenesse dunque la numero 9 che già indossa. Altrimenti, in caso di via libera dello spagnolo, la preferenza di Vlahovic andrebbe verso il numero classico del centravanti.