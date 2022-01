Calciomercato, la Juventus punta Nandez: cifre e dettagli dell’affare

La Juventus alla ricerca di un centrocampista: Nandez il primo indiziato, le cifre sono più o meno definite ma manca il tassello principale

All’ombra di Vlahovic, un gigante del gol e dei muscoli, si muove il mercato della Juventus che viaggia parallelo al colpo serbo e si incontra con le ambizioni del Torino. Non si esaurirà col centravanti della Fiorentina il lavoro dei dirigenti bianconeri, alla ricerca anche di un centrocampista per completare un organico che possa permettere ad Allegri di inseguire con maggior convinzione l’obiettivo minimo eppure fondamentale della Champions League.

La strategia è chiara: un mediano solo in caso di cessione. Per motivi numerici e di bilancio, specialmente dopo Vlahovic, la Juventus non si potrà permettere un altro stipendio senza l’addio di un collega di reparto. Il primo obiettivo è Nahitan Nandez del Cagliari, il primo sondaggio è stato fatto il 12 gennaio, altri contatti con società sarda ed entourage del calciatori ci sono stati negli ultimi giorni. Lo stesso Nandez è in attesa di novità, dopo aver chiaramente lasciato intendere che la Juventus rappresenterebbe la meta preferita. Nonostante la corte di altre società come il Torino di Juric, che pure da tempo sta cercando di convincere il Cagliari e lo stesso calciatore ad accettare la destinazione granata.

Calciomercato Juventus, le cifre della trattativa Nandez e la questione Bentancur

Col Cagliari, per la Juve non sarebbe un problema raggiungere un accordo, si parla di prestito oneroso da 2-3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15, e non è neppure difficile prevedere un intesa in tempi rapidi col procuratore del centrocampista uruguaiano, piuttosto è la tempistica dell’uscita nello stesso reparto che rallenta un affare che resterà comunque vivo fino alle ultime ore del calciomercato. Tra i principali indiziati a lasciare la Juventus ci sono Arthur e Bentancur.

Il primo è seguito dall’Arsenal e il secondo piace molto all’Aston Villa, ma entrambe le operazioni, parallele, per motivi economici e per il tempo che stringe e che concede ancora pochi istanti di riflessioni ai protagonisti. Nandez aggiungerebbe muscoli, carisma e personalità al centrocampo della Juve. La sua duttilità (può fare anche l’esterno) sarebbe preziosa quando la stagione entrerà nel vivo coi tanti impegni e la necessità di avere sempre calciatori in grado di sopportare la fatica di un calendario congestionato. Vlahovic ma non solo, dunque, per completare la rosa e ripartire all’inseguimento dei primi quattro posti.