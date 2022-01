Kulusevski dalla Juventus al Milan | “È l’affare del secolo”

Una delle idee di mercato last minute è quella di Kulusevski in prestito dalla Juventus al Milan: arrivano i primi segnali di gradimento

Il mercato non è nuovo a riservare sorprese e colpi di scena, come dimostrato dalla trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus, e negli ultimi giorni potrebbe colpire ancora: affare sull’asse Milano-Torino.

I bianconeri in questi ultimi giorni di mercato stanno cercando delle soluzioni in uscita, volte eventualmente a cogliere un’occasione a centrocampo. Tra i possibili partenti c’è anche Dejan Kulusevski: lo svedese potrebbe partire in prestito e una delle destinazioni più chiacchierate in queste ore riguarda il Milan. I rossoneri potrebbero tentare di rivitalizzare l’ex Parma, con il famigerato trattamento di Stefano Pioli: l’allenatore emiliano accetterebbe di buon grado Kulusevski, che invece non avrebbe convinto fino in fondo Massimiliano Allegri. Su ‘Twitter’, intanto, i tifosi rossoneri si sono mostrati molto favorevoli all’operazione in entrata.

#Kulusevski al #Milan in prestito ditemi che è vero , perché sarà l’affare del secolo. — Emanuele Maravolo (@EMaravolo) January 27, 2022

Impossibile, lo so, ma io proverei a portare #Kulusevski al #Milan. Uno dei tanti talenti che, come #Chiesa e #DeLigt, ha scelto il posto sbagliato per la sua carriera. Mettetelo nel Piolismo e ne riparliamo. #SempreMilan @acmilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 26, 2022

#Castillejo in uscita…. molto bene. Ma un bel prestito con DDR per #Kulusevski non sarebbe male eh?!?!? 😉😉😉 #7 — Fabiani Samuele ♈ 🔴⚫ (@Samu__91) January 27, 2022

@acmilan

Se prendete #Kulusevski ora mi accontento a giugno anche di #Belotti — Antonino Piazza (@Er_ninazza) January 27, 2022