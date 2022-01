Juventus e Inter prese in contropiede | Dybala ha un’offerta da 10 milioni

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ad un punto di svolta, né Juventus né Inter: l’argentino ha una super offerta sul tavolo

I bianconeri vogliono tornare ad essere dominanti in Serie A e l’acquisto di Dusan Vlahovic ne è il chiaro segnale: restano i dubbi sul fatto che ci sia anche la ‘Joya’ nei piani della Juventus.

Paulo Dybala, come raccontato su queste pagine nei mesi scorsi, ha sempre dimostrato di voler restare a Torino: il rinnovo con il club piemontese è ancora la sua priorità. Certo, però, che i continui rimandi della Juventus sulla fatidica cifra non può mettere di buon umore l’argentino ed il suo entourage. Le dichiarazioni della dirigenza sul dover dimostrare, poi, hanno creato tensione nella ‘Joya’ – l’esultanza contro l’Udinese è stata piuttosto significativa – e potrebbero anche favorire una rottura. L’alternativa più ghiotta per Dybala, inoltre, potrebbe non essere l’Inter: l’argentino avrebbe un’offerta da 10 milioni a stagione dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, Dybala può lasciare a zero | Guardiola pronto ad accoglierlo

Attenta Juventus, a furia di tirare la corda questa si può spezzare. Nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, viene riportato come l’ultima tentazione per Paulo Dybala sarebbe rappresentata dal Manchester City: Pep Guardiola sarebbe ingolosito dalla possibilità di raggiungere a parametro zero l’argentino ed il club inglese sarebbe disposto a mettere sul tavolo un ingaggio da 10 milioni a stagione. Un’offerta monstre sia dal punto di vista economico sia da quello degli stimoli di campo: la ‘Joya’ potrebbe lavorare con il tecnico migliore al mondo e nel campionato più importante in Europa.

Non sarebbe solo la Juventus a guardare con preoccupazione alla concorrenza inglese, che potrebbe anche complicare le trattative per un eventuale rinnovo e far aumentare le richieste dell’entourage di Dybala. Ad essere tagliata fuori dai giochi, poi, ci sarebbe anche l’Inter: l’argentino potrebbe così lasciare il bianconero senza inimicarsi i tifosi e andando a guadagnare di più in Premier League. Insomma, la tentazione Guardiola è davvero forte per qualsiasi giocatore e anche Paulo Dybala non sfugge da questa rete: i bianconeri, dal canto loro, potrebbero tentarlo grazie all’acquisto di Vlahovic. La coppia con il bomber serbo promette scintille.