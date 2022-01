Juventus, caccia all’erede di de Ligt | ‘Tradimento’ clamoroso

La Juventus ragiona anche sul futuro: per la prossima stagione possibile addio di de Ligt, l’erede è in Serie A

Ore decisive per il passaggio di Vlahovic alla Juventus, i bianconeri non si fermano però all’arrivo dell’attaccante serbo dalla Fiorentina. La dirigenza è al lavoro anche per le ulteriori ultime mosse della sessione di gennaio e guarda anche al futuro.

Si ragiona su due piani. Innanzitutto, quello di continuare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per puntare nuovamente allo scudetto. La rincorsa sull’Inter in questa annata appare improba, dall’anno prossimo i bianconeri dovranno essere nuovamente in prima fila. L’esborso per Vlahovic però fa riflettere anche sull’opportunità di qualche cessione pesante, come potrebbe essere quella di de Ligt, che l’ambiente bianconero pare aver già messo in conto possa andare via, dopo le recenti dichiarazioni di Raiola. Ecco perché si pensa già a cosa potrebbe essere dopo la partenza del difensore olandese, che avverrebbe, logicamente, per una cifra monstre.

Calciomercato Juventus, Koulibaly nel mirino e non solo per la prossima stagione

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, nei piani della Juventus l’erede designato dell’ex Ajax potrebbe essere Kalidou Koulibaly. Certo il difensore senegalese non ha mai manifestato la volontà di lasciare il Napoli, ma a Torino sono convinti, con i giusti argomenti, di poter fare breccia e di convincere il centrale a lanciarsi in un nuovo ciclo fatto di vittorie. Un ulteriore ‘sgarbo’ al Napoli potrebbe essere il nuovo assalto a Jorginho, con cui ci sarebbero già stati i primi approcci e che torna di moda per il centrocampo e che potrebbe essere abbordabile, vista la scadenza di contratto con il Chelsea nel 2023. Quello del regista della Nazionale non è l’unico nome sul taccuino. Confermato l’interessamento per Frenkie de Jong del Barcellona, già anticipato da Calciomercato.it. Strada non facile per l’olandese, anche se un particolare intreccio di mercato potrebbe favorire la Juventus. Il Barcellona ha bisogno di cedere e si sarebbe fatto avanti proprio il Chelsea, il che potrebbe agevolare la rincorsa a Jorginho.