Calciomercato Inter, preso Gosens: adesso è UFFICIALE

Robin Gosens è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi: il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Mancava soltanto l’ufficialità dopo la firma sul contratto. Ufficialità che ora è arrivata. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, l’Inter aveva raggiunto un’intesa per l’acquisto di Gosens dall’Atalanta in questa finestra di calciomercato. Le parti si sono avvicinate in pochissimo tempo e non hanno avuto troppe difficoltà a limare tutti i dettagli.

L’esterno tedesco – ora infortunato – ha voluto fortemente il trasferimento alla ‘Beneamata’, nonostante il forte interesse da parte del Newcastle. Il motivo è da ricondurre al fatto che la sua priorità fosse quella di restare in Italia. Il classe ’94 passa alla corte di Inzaghi con la formula del prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto, totale 25 milioni di euro più 3 di bonus. Per lui un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato, UFFICIALE: Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter

Di seguito il comunicato rilasciato dal club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito com obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Welcome Robin!“.