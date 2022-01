Svolta Fabian Ruiz | Addio Napoli, ma resta in Serie A

A fine stagione diverse uscite importanti in casa Napoli, anche Fabian Ruiz tra i possibili partenti: il forcing di una big in Serie A

Il Napoli, dopo una fine di 2021 decisamente complicata per le numerose assenze, ha recuperato una andatura spedita e a gennaio, dopo il pareggio con la Juventus, ha inanellato tre vittorie consecutive. Una striscia che gli azzurri di Spalletti non mettevano insieme dal super avvio di campionato, quando le vittorie di fila erano state otto.

Napoli ora al secondo posto in classifica insieme al Milan e che può sperare in un finale di stagione in crescendo, avendo recuperato quasi tutti gli effettivi, con Anguissa e Koulibaly che a febbraio, dopo la Coppa d’Africa, saranno di nuovo a disposizione. Ma il futuro del club partenopeo è incerto. De Laurentiis ha imboccato con decisione la strada del ridimensionamento del monte ingaggi e saranno numerosi gli addii pesanti a fine stagione. Insigne ha già firmato con il Toronto, per Mertens e Ghoulam si va altrettanto verso la fine naturale del contratto e la stessa sorte potrebbe subirla Ospina. Un Napoli insomma che nella prossima stagione cambierà decisamente pelle e che potrebbe salutare anche Fabian Ruiz. Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e non si intravedono spiragli per il rinnovo, il che porterebbe a una cessione al termine dell’annata per provare a monetizzare.

Fabian Ruiz, pressing dell’Inter: la richiesta del Napoli

La squadra che sembrerebbe più interessata in questo momento, stando alle indicazioni di Rudy Galetti, è l’Inter. Il giornalista scrive su Twitter che i nerazzurri avrebbero già effettuato i primi sondaggi per lo spagnolo. Marotta prepara una grande campagna acquisti e come annunciato da Fabio Bergomi alla CMIT TV per giugno avrebbe già bloccato Scamacca. Fabian Ruiz sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi, da superare ci sarebbe il muro del Napoli che a giugno, pur a dodici mesi dalla scadenza del contratto del giocatore, lo valuterebbe comunque tra i 40 e i 45 milioni di euro.