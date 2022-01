Milan, UFFICIALE: Lazetic è rossonero

Milan, ufficiale l’acquisto del baby attaccante serbo Lazetic: l’annuncio dato dalla Lega Serie A

Marko Lazetic è un nuovo giocatore del Milan. Il giovanissimo attaccante serbo, classe 2004, è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Il club rossonero mette dunque a segno il suo primo colpo nel mercato invernale.

Il giovane centravanti arriva a titolo definitivo dalla Stella Rossa. A dare l’ufficialità dell’affare è il sito della Lega Serie A, che conferma come il trasferimento sia stato depositato e si tratti proprio di un acquisto a titolo definitivo. Il mercato del club rossonero potrebbe però non chiudersi qui. Il Milan infatti potrebbe chiudere per un rinforzo in difesa: anche in questo caso il possibile nuovo acquisto potrebbe essere un giovanissimo difensore centrale.