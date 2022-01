Calciomercato Juventus, Kulusevski via adesso: arrivata la svolta

Dejan Kulusevski è costato alla Juventus 35 milioni di euro più bonus. In quasi due stagioni lo svedese non ha rispettato le attese

La Juventus è più che mai attiva sul calciomercato, al di là del colpaccio Vlahovic che porterà i bianconeri a investire la bellezza di 75 milioni di euro. I bianconeri sono al lavoro adesso anche per sfoltire l’organico e abbassare il monte ingaggi, a tal proposito occhio a Dejan Kulusevski.

Costato 35 milioni di euro più bonus, in quasi due anni il classe 2000 svedese non ha rispettato le enormi attese, tanto che la società presieduta da Andrea Agnelli ha deciso di disfarsene. E non da oggi. Inizialmente a titolo definitivo, per finanziare proprio l’operazione Vlahovic, poi – decisione di queste ore – anche in prestito.

‘Gazzetta.it’ dà notizia della decisione dei bianconeri: in questi ultimi giorni di calciomercato, Kulusevski potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito, con la sua situazione che verrebbe poi ‘rivalutata’ in estate.

Calciomercato Juventus, Kulusevski in prestito: tentativo dell’Everton

Kulusevski vanta estimatori in Italia ma soprattutto in Premier. Noti gli interessi nei suoi confronti dell’Arsenal e del Tottenham dei grandi ex Conte e Paratici, ma la stessa ‘rosea’ cita anche l’Everton. Proprio i ‘Toffees’ si sono fatti avanti nei giorni scorsi, ricevendo però un ‘no, grazie’ dal ragazzo nativo di Stoccolma. Con la valigia pronta, destinazione ancora incerta…