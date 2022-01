Eriksen riparte dall’Ajax | L’annuncio ufficiale del club

Christian Eriksen da quest’oggi è tornato nuovamente ad allenarsi in gruppo dopo settimane di lavoro individuale

Si avvicina sempre più il momento del ritorno ufficiale di Christian Eriksen in campo. Il trequartista danese sta spingendo per tornare in forma dopo mesi di riposo forzato, e la voglia di tornare a calciare il suo amato pallone sta facendo davvero la differenza.

Da metà dicembre, nei giorni in cui l’Inter annunciava la rescissione consensuale del suo contratto, Eriksen ha ripreso a lavorare ad una buona intensità. L’obiettivo dichiarato del danese è quello di trovare un club già in questa sessione e tornare ad una condizione accettabile per riconquistare la maglia della nazionale danese in vista del Mondiale di Qatar 2022. Per questo motivo, a partire da oggi l’ex nerazzurro ha ricominciato ad allenarsi ufficialmente in gruppo, grazie all’accoglienza di un vecchio club che gli consentirà di ritrovare il ritmo necessario.

L’Ajax accoglie Eriksen in attesa di un nuovo accordo

Come annunciato sui canali ufficiali dell’Ajax, Eriksen è tornato ad allenarsi ad Amsterdam in quella che per anni è stata la sua casa. Il fantasista danese è stato aggregato alla formazione U19 e presumibilmente ci rimarrà per tutta la settimana. Lo stesso club olandese ha accolto con grande gioia l’ex Inter, con la speranza che possa trovare nei prossimi giorni la firma con un nuovo club.

Il futuro, come anticipato la scorsa settimana, dovrebbe riportarlo in Premier League, campionato per distacco in cima alle sue preferenze. Il Brentford pochi giorni fa ha fatto uno scatto in avanti per averlo e sarebbe effettivamente vicinissimo ad una chiusura. Il contratto già offerto ad Eriksen riguarda i prossimi sei mesi, ma con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2023. In attesa della firma del danese, il suo ritorno all’attività in gruppo è senz’altro una gran bella notizia.

Antonio Siragusano