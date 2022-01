Calciomercato Milan, colpo in arrivo: visite mediche in giornata

Si riscalda anche il mercato del Milan, con l’arrivo di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 che approda in Italia dalla Stella Rossa di Belgrado. Le ultime sulle visite

Il Milan approfitta della sosta per andare a puntellare ove possibile la rosa di Stefano Pioli. In attesa di capire se nel rush finale del mercato arriverà o meno anche un difensore, Maldini e soci hanno chiuso il colpo Marko Lazetic per l’attacco. Si tratta di un giovanissimo bomber classe 2004 proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado che potrà crescere sotto le ali protettrici di centravanti di enorme esperienza quali Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Lazetic arriva dunque da Belgrado per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, garantendo così a Pioli una nuova alternativa giovane al duo di veterani, prendendo di fatto il posto in organico occupato da Pietro Pellegri, non particolarmente fortunato in questi sei mesi rossoneri.

Calciomercato Milan, pronte le visite mediche per Lazetic: i dettagli

Per Lazetic inoltre “c’era un interessamento dell’Atletico Madrid, dello Zenit, del Salisburgo e anche del Torino. So che quest’ultimi hanno offerto 3 milioni circa”, parole e musica ai microfoni di Calciomercato.it dell’ex ufficio stampa della squadra serba, Nebojsa Todorovic, che ci ha raccontato nel dettaglio retroscena, qualità e possibile crescita alla corte di Pioli del nuovo arrivo. La scelta dunque è ricaduta sul Milan che intanto lavora anche su altri fronti, a partire da un Castillejo sempre in partenza.

Concorrenza bruciata e nuovo baby bomber per il Milan che si prepara ad accoglierlo. Per Lazetic ci saranno infatti visite mediche già in giornata, prima di iniziare la sua nuova avventura in Italia.