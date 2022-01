CM.IT | Da Ibrahimovic a Lazetic: le ultime da Casa Milan

Si lavora sotto traccia a Casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, nei loro studi di via Aldo Rossi, provano a chiudere al meglio il mercato di gennaio

In attesa di capire se ci sarà un colpo a sorpresa in difesa – Botman è sempre più un obiettivo per l’estate – le attenzioni sono puntate chiaramente su Lazetic. L’affare è in dirittura d’arrivo. La fumata bianca non tarderà ad arrivare. A breve un nuovo summit tra il suo entourage e la dirigenza, che si terrà nelle prossime ore. Verosimilmente domani, da Casa Milan, infatti, al momento non si registrano movimenti.

Una volta sistemati tutti i dettagli per il classe 2004 con la Stella Rossa, arriverà il via libera per Pellegri, destinato a ripartire dal Torino. Novità arrivano anche da Milanello su Ibrahimovic. Lo svedese – come appreso dalla redazione – non si sottoporrà ad esami strumentali, come ipotizzato in mattinata. Le sue condizioni in vista del derby verranno valutate alla ripresa degli allenamenti. Sotto accusa è finito il terreno di gioco di San Siro, troppo duro. Ibra ha lasciato il campo per un dolore ai tendini. Un problema che ci può stare anche vista la sua età. Non dovrebbero esserci danni, il viso di Ibra, nonostante la delusione per aver interrotto il match, era disteso. Mercoledì però avremo un quadro certamente più chiaro.

Calciomercato Milan, Castillejo in partenza

Il segnale è arrivato anche ieri sera. Samu Castillejo non rientra nei piani futuri del Milan: lo spagnolo nel match contro la Juventus, come raccontato, non era nemmeno seduto in panchina. Nessun problema fisico ma un’esclusione per scelta tecnica. L’ex Villarreal, come accaduto nelle ultime sessioni di calciomercato, è in uscita: piace in Spagna, dove continua ad essere particolarmente apprezzato dal Getafe ma soprattutto dall’Espanyol. Attenzione, però, alla pista italiana. Raffreddatasi quella che l’avrebbe portato al Genoa, si sta riscaldando quella blucerchiata. La nuova Sampdoria di Marco Giampaolo è più che un’ipotesi. Il tecnico di Bellinzona lo stima molto e in questi giorni si aspetta rinforzi dal mercato: complicatosi Sensi, che per il momento l’Inter ha deciso di bloccare, può essere Castillejo a renderlo felice.