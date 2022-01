Icardi, partenza inevitabile: si avvicina il ritorno in Serie A

Icardi sempre più in bilico al Paris Saint-Germain dopo le ultime prestazioni da titolare: si avvicina il ritorno in Serie A. Tutti i dettagli

Ieri la Juventus ha definitivamente rotto gli indugi per Dusan Vlahovic. I bianconeri vogliono portare il serbo subito a Torino e stanno trattando con la Fiorentina.

Dopo l’apertura del club viola, la Juve ha affondato il colpo e si avvicina a grandi passi al gioiello classe 2000. Un clamoroso affare che potrebbe andare in porto già nelle prossime ore, e che chiuderebbe definitivamente le porte al possibile arrivo di Mauro Icardi. L’argentino, ex capitano dell’Inter, era in prima fila per l’attacco insieme a Vlahovic. Per il centravanti del PSG potrebbe così sfumare la pista Juventus, ma come riportato da ‘footmercato.net’ la sua partenza da Parigi è sempre più inevitabile. “Certamente non ha giocato quanto immaginava o desiderava ma tutti i giocatori sono importanti nell’equilibrio di una rosa e questo vale anche per Mauro. Le sue caratteristiche ne fanno un giocatore d’area, un bomber, un calciatore di cui qualsiasi squadra avrebbe bisogno. Non si può costruire una squadra con 11 giocatori forti, ma serve anche equilibrio ed è quello che Mauro ci dà”. Al netto delle recenti parole di Mauricio Pochettino, Icardi ha ampiamente deluso nelle ultime partite giocate da titolare ed è sempre più in bilico. Gli ultimi aggiornamenti.

Partenza inevitabile per Icardi: la pista in Serie A

Secondo quanto riportato dal portale, Mauro Icardi lascerà con ogni probabilità Parigi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il 28enne non ha approfittato dell’assenza di Messi e Neymar ed ha ampiamento deluso anche nel mese di gennaio. Non solo la Juventus in Serie A: per l’argentino, in estate, potrebbe rispuntare la pista Milan. Il club rossonero è infatti alla ricerca di un nuovo bomber per il post Ibra e l’ex capitano dell’Inter potrebbe rappresentare un’importantissima occasione. La sua valutazione è già scesa intorno ai 30 milioni di euro e la dirigenza parigina è sempre aperta alla sua cessione. Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere.