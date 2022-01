La Juventus su Nandez | Confermata l’anticipazione di CM.IT

La Juventus si sta muovendo concretamente anche per rinforzare il centrocampo: confermata l’anticipazione di CM.IT su Nandez

Ci siamo. La Juventus è sempre più vicina a piazzare il colpo Dusan Vlahovic. È stata infatti raggiunta l’intesa anche con la Fiorentina per il gioiello serbo.

Soddisfatte le richieste del club viola: il club bianconero ha raggiunto la cifra di circa 70 milioni di euro e si appresta ad accogliere il giocatore. L’affare potrebbe diventare ufficiale già nelle prossime ore. Concluso il super colpo Vlahovic, la dirigenza della Juventus potrà ora concentrarsi sul centrocampo. In questo senso, arrivano importanti conferme anche sul nome di Nahitan Nandez, anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it. Come raccontato dalla nostra redazione, c’è stato un sondaggio preliminare da parte del club bianconero per cercare di capire i costi dell’eventuale operazione. Il Cagliari ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro, con la possibilità di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Juventus, Nandez nel mirino: le ultime

Come riportato da ‘Goal.com’, la Juventus si sta muovendo concretamente anche per Nandez. Confermate, dunque, le anticipazioni di Calciomercato.it: i bianconeri vogliono rinforzare il centrocampo e gran parte degli sforzi estivi saranno concentrati su questo reparto. Sarà molto difficile, però, raggiungere un’intesa con il Cagliari entro il 31 gennaio. Ma l’Inter e Marotta sono avvisati.