Via libera per il sostituto di Vlahovic alla Fiorentina, arriva l’annuncio che piace anche alla Juventus

La Fiorentina è sempre più vicina all’erede di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è diretto alla Juventus, che ha già trovato l’accordo con Commisso per una cifra vicina a 70 milioni complessivi: 65 milioni cash più bonus. Nelle ultime ore, quindi, dalla Svizzera arrivano nuove dichiarazioni che spalancano le porte all’approdo di Arthur Cabral in Toscana. E quindi di Vlahovic in bianconero.

Davide Degen, presidente del Basilea, ha parlato in modo chiaro ai canali ufficiali del suo club: “Cabral via a gennaio? Non so dire se partirà o no. Ci sarà un’uscita solo se ci sarà un accordo tra entrambe le parti. Ma posso rassicurare tutti che in caso di partenza di Cabral siamo preparati. Stiamo lavorando da settimane e mesi a una possibile sostituzione qualora si verificasse la situazione”.

Calciomercato Juventus, Cabral vicinissimo alla Fiorentina: via libera per Vlahovic

Gli svizzeri sono pronti alla partenza del loro bomber. Come già anticipato da Calciomercato.it, l’affare tra Fiorentina e Basilea per Cabral è in dirittura d’arrivo. In scadenza a giugno 2023, il brasiliano è stato inizialmente valutato dai viola poco più di 10 milioni di euro. La trattatuva dovrebbe arrivare a termine positivamente per una cifra tra i 14 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Il suo approdo in Toscana, come anticipato, velocizzerebbe il passaggio di Vlahovic alla Juventus. I prossimi contatti del club piemontese col suo entourage serviranno a certificare l’accordo di 7 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Con l’affondo degli ultimi giorni, la società di Agnelli ha superato la folta concorrenza internazionale regalando ad Allegri un elemento prezioso per puntare al quarto posto.

Nell’attuale stagione il serbo ha totalizzato 20 reti e 4 assist in 24 presenze, mentre il bomber brasiliano si è messo in mostra grazie a 27 gol e 8 assist in 31 gare giocate. Mancano pochi dettagli, dunque. Cabral si avvicina alla Fiorentina e la Juventus esulta: Vlahovic vola verso Torino.