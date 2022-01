Inter, si sblocca l’affare: la ‘spunta’ Sensi su Inzaghi

Inter, si sblocca la trattativa con la Sampdoria per Sensi: decisiva la volontà del giocatore nel raggiungere Giampaolo

Alla fine ha avuto ragione Stefano Sensi. Si è sbloccata la trattativa per il trasferimento alla Sampdoria del centrocampista classe ‘95.

Decisiva la volontà dell’ex Sassuolo, che ha spinto negli ultimi giorni per cambiare maglia e raggiungere Genova. La trattativa si era congelata dopo l’infortunio di Correa e il gol decisivo del giocatore in Coppa Italia contro l’Empoli, con Inzaghi che aveva espresso il desiderio per una permanenza a Milano di Sensi.

Calciomercato Inter, Sensi ai saluti | Cerca minuti alla Sampdoria

Il centrocampista però voleva tornare a giocare con continuità e ha visto nella Sampdoria l’opportunità giusta per ritrovare con frequenza il campo e cercare di rientrare nel gruppo azzurro di Mancini in Nazionale. Sensi raggiungerà così l’estimatore Giampaolo in prestito secco fino al termine del campionato, con le alchimie tattiche del nuovo tecnico blucerchiato congeniali alle caratteristiche del classe ‘95.

La macchina organizzativa per le visite e l’ufficialità si è messa in moto, con Sensi che domani dovrà rispondere alla convocazione di Mancini per lo stage dell’Italia a Coverciano. L’Inter intanto con l’uscita del centrocampista continua a fare le sue valutazioni per un possibile nuovo colpo in attacco, con Caicedo e Salcedo al momento in prima fila sul taccuino di Marotta, Ausilio e Inzaghi.