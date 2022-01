Sensi è scontento e il suo agente, Beppe Riso, ha trovato terreno fertile in casa Sampdoria

Sensi vuole giocare con maggiore continuità, con il suo agente Riso che ha trovato in queste settimane terreno fertile (proponendo il calciatore) in casa Sampdoria.

Con i blucerchiati Riso sta già discutendo il passaggio di un altro suo assistito, il giovane attaccante Piccoli di proprietà dell’Atalanta. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’Inter ha già dato il via libera al prestito di Sensi fino alla fine della stagione, con il pagamento delle restanti mensilità di questa stagione del giocatore a carico del club blucerchiato. Inzaghi lo stima ma non può garantirgli maggiore spazio (finora solo 169′) da qui al termine dell’annata, così il club nerazzurro si è detto disponibile ad accontentarlo.

Un ‘parcheggio’ altrove di cinque mesi potrebbe far comodo anche alla stessa Inter in ottica rivalutazione del cartellino del classe ’95. L’ultima parola spetta adesso a Sensi, la cui partenza potrebbe bloccare quella dell’altro ‘scontento’ Vecino, a meno che non si verifichino le condizioni giuste per un suo addio in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Una di queste la possibilità di mettere le mani su un sostituto low cost, ovvero in prestito. Intanto vediamo quale sarà la decisione di Sensi.