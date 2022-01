Serie A, il nuovo calendario fino alla 26a giornata: ecco date e orari

Reso noto il nuovo calendario fino alla 26esima giornata di Serie A: dal derby Inter-Milan ad Atalanta-Juventus, tutte le date e gli orari

Per ben due settimane non potremo assistere alla nostra amata Serie A. Il campionato si prende un’altra pausa per le Nazionali, la quarta in questa stagione. Si tratta comunque di un momento molto significativo in ottica Italia, visto lo stage in programma a Coverciano propedeutico ai famigerati playoff di marzo per il Mondiale.

Terminata la sosta, poi, sarà nuovamente l’ora di scendere in campo con le maglie dei propri club d’appartenenza. Entreremo in una fase caldissima dell’annata e ci attendono grandi match nel prossimo futuro. Vale la pena aspettare, nella speranza che il Covid-19 non generi ulteriori problemi.

Serie A, da Inter-Milan a Juventus-Torino: il nuovo calendario fino alla 26a giornata

La buona notizia, in questo senso, è che da febbraio la capienza negli stadi passerà al 50%. Intanto sono stati ufficializzati dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi fino alla 26esima giornata, in cui spicca il derby tra Inter e Milan.

Di seguito il nuovo calendario con date, orari e programmazione tv.

24° giornata

Roma-Genoa (sabato 5 febbraio ore 15:00, Dazn);

Inter-Milan (sabato 5 febbraio ore 18:00, Dazn);

Fiorentina-Lazio (sabato 5 febbraio ore 20:45, Dazn/Sky);

Atalanta-Cagliari (domenica 6 febbraio ore 12:30, Dazn/Sky);

Bologna-Empoli (domenica 6 febbraio ore 15:00, Dazn);

Sampdoria-Sassuolo (domenica 6 febbraio ore 15:00, Dazn);

Venezia-Napoli (domenica 6 febbraio ore 15:00, Dazn);

Udinese-Torino (domenica 6 febbraio ore 18:00, Dazn);

Juventus-Verona (domenica 6 febbraio ore 20:45, Dazn);

Salernitana-Spezia (lunedì 7 febbraio ore 20:45, Dazn/Sky);

25° giornata

Lazio-Bologna (sabato 12 febbraio ore 15;00, Dazn);

Napoli-Inter (sabato 12 febbraio ore 18:00, Dazn);

Torino-Venezia (sabato 12 febbraio ore 20:45, Dazn/Sky);

Milan-Sampdoria (domenica 13 febbraio ore 12:30, Dazn/Sky);

Empoli-Cagliari (domenica 13 febbraio ore 15:00, Dazn);

Genoa-Salernitana (domenica 13 febbraio ore 15:00, Dazn);

Verona-Udinese (domenica 13 febbraio ore 15:00, Dazn);

Sassuolo-Roma (domenica 13 febbraio ore ore 18:00, Dazn);

Atalanta-Juventus (domenica 13 febbraio ore 20:45, Dazn);

Spezia-Fiorentina (lunedì 14 febbraio ore 20:45 (Dazn/Sky);

26° giornata

Juventus-Torino (venerdì 18 febbraio ore 20:45, Dazn);

Sampdoria-Empoli (sabato 19 febbraio ore 15:00, Dazn);

Roma-Verona (sabato 19 febbraio ore 18:00, Dazn);

Salernitana-Milan (sabato 19 febbraio ore 20:45, Dazn/Sky);

Fiorentina-Atalanta (domenica 20 febbraio ore 12:30, Dazn/Sky);

Venezia-Genoa (domenica 20 febbraio ore 15:00, Dazn);

Inter-Sassuolo (domenica 20 febbraio ore 15:00, Dazn);

Udinese-Lazio (domenica 20 febbraio ore 15:00, Dazn);

Cagliari-Napoli (lunedì 21 febbraio ore 19:00, Dazn);

Bologna-Spezia (lunedì 21 febbraio ore 21:00, Dazn/Sky).