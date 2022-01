Roberto Mancini ha diramato la lista dei 35 calciatori che prenderanno parte allo stage degli Azzurri in programma a Coverciano dal 26 al 28 gennaio

Durerà ben tre giorni lo stage della Nazionale Italiana programmato da Roberto Mancini a Coverciano dal 26 al 28 gennaio. Un appuntamento fondamentale per il commissario tecnico che vorrà schiarirsi le idee in vista del prossimo 24 marzo, giorno in cui andrà in scena al Renzo Barbera di Palermo la semifinale playoff per l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord.

Va ricordato che, in caso di vittoria, l’Italia dovrà poi vedersela il 29 marzo contro la vincente dell’altra semifinale tra Portogallo e Turchia. Nel caso di un secondo successo nell’eventuale finale, la squadra di Mancini avrebbe così accesso diretto agli attesissimi Mondiali di Qatar 2022. Un’ottima notizia per la nostra nazionale, in vista dei playoff, è arrivata nei giorni scorsi e riguarda la cancellazione delle diffide pendenti sui calciatori azzurri.

Italia, Mancini chiama Balotelli nei 35 convocati per lo stage di Coverciano

Ad oltre tre anni di distanza dall’ultima chiamata risalente al settembre 2018, Roberto Mancini ha scelto di convocare nuovamente Mario Balotelli in maglia azzurra. Il centravanti di proprietà dell’Adana Demirspor si è decisamente rilanciato nella nuova esperienza in Turchia dopo l’amara avventura al Monza della scorsa stagione. In 21 presenze, l’ex Milan ha collezionato ben 9 reti e 5 assist: numeri che evidentemente hanno convinto il commissario tecnico a puntare nuovamente su Super Mario.

Una chiamata che ha parecchio fatto discutere nei giorni scorsi e che potrebbe rilanciare le quotazioni di Balotelli in vista dell’elenco che Mancini sceglierà il prossimo marzo per affrontare i playoff Mondiali. Nella lista dei 35 calciatori non sono mancate altre sorprese, come i nomi di Luiz Felipe, Zaccagni e Joao Pedro. Ma anche giovani talenti come Carnesecchi, Luca Pellegrini, Scalvini, Frattesi e Samuele Ricci.

La lista completa dei 35 convocati dell’Italia:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

