Calciomercato Juve, annuncio improvviso su Vlahovic | Ecco il sì inatteso

Il futuro di Dusan Vlahovic tiene banco sul calciomercato, in ottica Juventus. Nuovo annuncio chiave per il possibile arrivo del bomber

Chissà come sarebbe andata, la partita della Fiorentina a Cagliari contro i sardi, con Dusan Vlahovic in campo. Costretto (probabilmente) dal Covid a un turno lontano dal campo, il serbo, bomber della Serie A – con Ciro Immobile -, sarebbe stato molto utile alla causa di Vincenzo Italiano. Che, però, dovrà iniziare ad abituarsi all’assenza del numero nove.

Non è certamente una novità dell’ultima ora che Vlahovic non abbia firmato il rinnovo di contratto con la Viola, come non lo è il lungo corteggiamento della Juventus per l’attaccante, ma ci sono nuovi sviluppi nella trattativa che potrebbe non privare il nostro massimo campionato di uno dei suoi migliori interpreti. Secondo quanto scrive su Twitter Marcello Chirico, opinionista e giornalista, la Fiorentina di Rocco Commisso, dopo un’iniziale reticenza, potrebbe dire sì alla proposta dei bianconeri di inserire come contropartita Dejan Kulusevski. Ma oltre all’ex Parma, la richiesta sarebbe comunque altissima: 50 milioni cash. Ma andiamo con ordine.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Kulusevski: s’ha da fare?

Kulusevski sì o no? Questo potrebbe essere un passaggio decisivo per il possibile arrivo di Vlahovic in bianconero. Oggi vi abbiamo riportato in maniera dettagliata quanto sappiamo. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, infatti, la Viola accetterebbe anche meno dei 70 milioni paventati in altre sedi, ma non accetterebbe nessun giocatore in cambio. Nessuna questione di principio, insomma, nei confronti dello svedese, rimasto un po’ ai margini del progetto Juventus, ma solo una volontà di monetizzare la cessione di un campioncino che ha tutti i numeri per diventare il nuovo Zlatan Ibrahimovic. Riassumendo: meglio meno di 70 milioni, ma solo cash e senza l’inserimento di Kulusevski.

Ciò che appare chiaro, comunque, è che tutti gli occhi siano puntati addosso al serbo e che sarà proprio lui la stella del calciomercato. Insomma: rimanete sintonizzati per gli sviluppi, perché ne vedremo delle belle.