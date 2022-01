Calciomercato Juventus, accordo trovato: c’è il via libera

La Juventus vede allontanarsi la possibilità di mettere le mani su un attaccante in questa finestra di mercato: vola in Spagna

Mentre l’ipotesi Vlahovic a gennaio, per quanto difficile, prende corpo per la Juventus, i bianconeri vedono allontanarsi un calciatore, diretto in Spagna.

E’ sempre l’attacco il reparto sul quale lavora Cherubini: servono gol ad Allegri per dare l’assalto alla Champions League. Anche contro il Milan i bianconeri hanno dimostrato tutte le loro difficoltà nell’andare a rete. Ecco perché la vera priorità in questa ultima settimana di campagna trasferimenti invernale è assicurare un attaccante che sia congeniale al gioco dell’allenatore toscano. Un bomber di aria di rigore come Vlahovic, appunto, anche se per arrivare al serbo serve almeno una cessione. Ora però i bianconeri vedono allontanarsi un altro obiettivo di mercato: in serata è arrivato il via libera del Manchester United con l’accordo ormai già raggiunto.

Calciomercato Juventus, Martial al Siviglia: via libera United

E’ Anthony Martial il bomber pronto a cambiare squadra, senza però approdare in Serie A. L’attaccante francese, ormai in rotta con Rangnick e il Manchester United, è pronto ad iniziare la sua avventura in Spagna, al Siviglia. Dopo un lungo corteggiamento, sarebbe arrivata finalmente la fumata bianca al prestito dell’attaccante francese.

Secondo quanto riferisce ‘ESPN’, infatti, i ‘Red Devils si sarebbero convinti e avrebbero detto sì al trasferimento a titolo temporaneo del Nazionale francese. Del resto per Martial allo United ormai non c’era più spazio: fischiato al suo ingresso in campo contro il West Ham, poco impiegato da Rangnick, il 26enne cercava una piazza dove poter giocare con continuità. Il Siviglia è pronto ad accontentarlo e il Manchester United ha dato il suo via libera. Niente Juventus quindi, per Martial il futuro (almeno fino a giugno) parla spagnolo.