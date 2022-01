Niente Juventus: clamorosa destinazione per Mauro Icardi

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagine Twitter di Calciomercato.it

Zlatan Ibrahimovic tiene di nuovo in apprensione il Milan. Ieri sera l’attaccante svedese è stato sostituito nel primo tempo del match contro la Juventus a causa di un problema al tendine d’Achille.

Come appreso da Calciomercato.it, Ibra non sarà subito sottoposto ad esami strumentali, come ipotizzato in mattinata. Le sue condizioni in vista del derby con l’Inter alla ripresa del campionato verranno valutate solo alla ripresa degli allenamenti. Sotto accusa è finito il terreno di gioco di San Siro, troppo duro: il 40enne ha lasciato il campo per un dolore ai tendini ma non dovrebbero esserci danni strutturali. Il viso di Ibra, nonostante la delusione per aver interrotto il match, era disteso e mercoledì si avrà un quadro più chiaro sulle sue condizioni. In ogni caso, la dirigenza rossonera si interroga già sul post Ibrahimovic e potrebbe presto accelerare alla ricerca di un erede per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, erede Ibrahimovic: l’esito del sondaggio lanciato da Calciomercato.it

Nel sondaggio lanciato sul canale Telegram di Calciomercato.it, il 36% dei votanti ha indicato Mauro Icardi come bomber ideale per la successione di Zlatan Ibrahimovic. L’ex attaccante dell’Inter è in bilico al PSG e seguito anche dalla Juventus. Seguono, a sorpresa, Vlahovic e Scamacca, entrambi con il 35% delle preferenze.

Chiude il gioiello del Lille, già accostato ai rossoneri, Jonathan David. Si profilano mesi decisivi in casa Milan anche sul fronte attaccante.